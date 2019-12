A seguito delle dichiarazioni fatte da Elena Maccanti, parlamentare leghista e capogruppo in commissione trasporti della Camera, i cui indicava il Piemonte come fanalino di coda in Italia per quanto riguarda il trasporto pubblico, e scaricando la colpa sulla’amministrazione Chiamparino, la risposta di Raffaele Gallo, consigliere regionale del Partito Democratico, non si è fatta attendere: «Leggo con stupore le dichiarazioni dell’onorevole Elena Maccanti che imputa ai cinque anni di Governo della Giunta Chiamparino il fatto che il Piemonte si trovi fanalino di coda in Italia sul trasporto pubblico locale. Voglio ricordare, infatti, all’on. Maccanti che l’Assessorato ai Trasporti ha confermato, senza tagli, le risorse annuali destinate al TPL e in un contesto in cui il Fondo Nazionale Trasporti si era ridotto la Giunta Chiamparino ha aumentato il contributo regionale per compensare i tagli nazionali».

«La maggioranza a guida Pd» ha proseguito Gallo «Ha provveduto anche a finanziare con 5 milioni di euro la Metropolitana di Torino, dal momento che il Comune non era in grado di contribuire. Agli investimenti sono stati destinati 164,9 milioni, 56 per il rinnovo degli autobus e 108,9 per i servizi di trasporto ferroviario (ai quali si devono aggiungere i 42 milioni di Trenitalia previsti nel contratto ponte), senza citare il salvataggio di GTT. La Giunta Chiamparino ha, inoltre, previsto il rinnovo del materiale rotabile, acquistando nuovi treni e nuovi autobus, fondamentali per modernizzare e innovare il sistema del trasporti, che stiamo vedendo in questi giorni circolare, e con la messa a gara del sistema ferroviario metropolitano della città ha portato un incremento di investimenti e servizi per i cittadini insieme a una riduzione dei costi».

«Il Pd anche sui trasporti ha costruito e lavorato per migliorare il servizio ai cittadini di Torino e altre province La Lega invece che cosa sta facendo? Ricordo all’onorevole Maccanti che la campagna elettorale è finita ormai da mesi, che adesso la sua Lega governa il Piemonte e che il centrosinistra, responsabilmente, si sta impegnando in un’opposizione ferma, ma costruttiva. Per adesso anche sui trasporti non abbiamo capito la strategia della Regione targata Cirio, ma nei prossimi mesi lo incalzeremo» ha concluso Gallo.