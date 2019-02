«Sul caso Pasquaretta il sindaco di Torino si è detto tranquillo anche se il suo ex portavoce e uomo di fiducia ha ricevuto un avviso di garanzia per quattro ipotesi di reato e le Forze dell’Ordine si siano recate in Comune per perquisire gli uffici. Su questa vicenda registriamo un silenzio imbarazzante da parte di Luigi Di Maio: a parti invertite i vertici del M5S avrebbero occupato ininterrottamente televisioni ed istituzioni per chiedere verità e gridare onestà»: è quanto dichiara Davide Gariglio, deputato Pd.