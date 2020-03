Il padre di Filippo Calvisio, un giovane di 29 anni, ha denunciato ai carabinieri la scomparsa del figlio. Da venerdì scorso si sono perse le sue tracce. L’ultima volta che Filippo è stato visto era alla stazione di Oulx per prendere il treno per Bardonecchia.

Da quel momento non ci sono più sue notizie. Il ragazzo con se non avrebbe denaro, nessuno bagaglio e neanche il telefonino.

Vari gli appelli tramite i social: “Se qualcuno dovesse vederlo o anche sentirlo – scrivono i familiari in un post Facebook – per favore avvisi immediatamente le forze dell’ordine. Non lo si vede da venerdì mattina dalla stazione di Oulx, è in giro senza soldi, cambio di vestiti e cellulare, sono state allertate le forze dell’ordine, ma altri occhi in più fanno sicuramente bene”