La popolarità delle slot machine in Europa ha spazzato via la concorrenza, per quanto riguarda le attrattive dei giochi da casinò, sia in termini di realtà che appartengono al settore del gioco di tipo fisico-live, sia per quanto riguarda il segmento che appartiene al gioco online. I dati pubblicati per il primo semestre del 2018 dimostrano come il circuito delle slot sia in grande crescita, in termini di risultati operativi. Bisogna aggiungere come per le slot, questo chiuda un cerchio già iniziato 8 anni fa. In Italia l’ultimo censimento attendibile parla di ben 430mila slot machine legalmente approvate e dichiarate che operano in 83mila locali. Non è un caso se in termini di gioco d’azzardo, le slot machine in Italia rappresentano la terza forza, subito dopo le lotterie nazionali, istantanee e non, e dopo il business delle scommesse sportive, che possono però contare su un circuito internazionale meglio organizzato e cooperante. Parallelamente alle slot machine di tipo fisico, sta prendendo piede la moda del gioco online, grazie anche alla capillare diffusione e al proliferare di smartphone e tablet, strumento principale utilizzato da chi gioca ai casinò online oggi. Prendiamo ad esempio la book of ra deluxe dell’Antico Egitto: una delle slot machine più famose ed utilizzate attualmente in circolazione. Questa particolare versione di slot machine è presente sia sul mercato del gioco online che su quello di tipo fisico, dato che sta ottenendo risultati davvero lusinghieri, all’interno della filiera del gioco d’azzardo e delle slot machine specificamente. Il ritorno delle slot machine, per quanto riguarda le attrattive più gettonate per i casinò denota come ci sia stato un cambio di tendenza per quelli che sono i gusti dei più abili ed esperti gamblers.

Fino a qualche anno fa il poker in primis e successivamente il blackjack, avevano conquistato il pubblico appassionato di giochi da casinò. Oggi invece assistiamo a questo cambio di rotta che indica come le nuove tendenze virino verso giochi più immediati e capaci di meno attenzione e concentrazione come appunto i videopoker e le slot machine in particolare. Concentrandoci sul gioco online, è facile capire i motivi di questo successo: il gioco del poker richiede tempo, applicazione e costanza. Le partite spesso durano ore e ore, questo invece non riguarda le slot machine, specialmente quelle di tipo digitale che possono essere giocate nei momenti di pausa o durante un breve tragitto mentre ci stiamo spostando, tornando a casa dal lavoro o dalla palestra. Questo rende la slot machine un gioco vincente e attuale, rispetto ai giochi classici e tradizionali come il poker. Il poker in particolare, dopo un momento di grande popolarità è tornato a essere un gioco per veri appassionati e per esperti. Questo invece non rappresenta un vero ostacolo per chi ama le slot machine, visto che si tratta della prima attrattiva che troviamo sia all’interno dei casinò live, sia per le realtà che fanno parte del gioco online. Bisogna inoltre tener presente di come la vasta offerta proposta al pubblico di una nuova selezione di slot machine sia capace di attrarre nuovi utenti, che spesso usufruiscono di bonus di benvenuto e di altre offerte per provare la fortuna al casinò e specificamente alle nuove slot che a cadenza mensile vengono proposte. Tutto questo introduce a un gioco dinamico e che sta ottenendo sempre più consensi di pubblico nell’arco di questo 2018.