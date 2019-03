Tanti fogli appesi a colorare la staccionata. Uno dopo l’altro colorano tutto il marciapiede della scuola primaria Niccolò Tommaseo, in via dei Mille 17 a Torino. E ogni foglio è una poesia, scritta dai piccoli alunni della scuola.

A spiegare l’iniziativa un cartello “21 marzo 2019. Giornata mondiale della poesia. Le classi V te ne regalano una. Puoi prenderla”. Infatti, la data che simboleggia anche l’inizio della primavera è stata scelta, ormai vent’anni fa dall’Unesco, come giornata per celebrare questa forma letteraria. Tante sono le iniziative per la ricorrenza, e i piccoli alunni della Tommaseo non sono stati da meno. Offrendo ai tanti che si sono fermati anche la possibilità di prendere i versi da loro scritti e portargli a casa. E magari rileggendoli ricordarsi di quanto è bella la poesia.