La cooperativa come un’importante occasione per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro. È questo il tema su cui verte l’incontro “Giovani e impresa cooperativa” organizzato da Legacoop Piemonte e Nova Coop, che si svolgerà giovedì 24 gennaio alle ore 9.30 nel salone d’onore del Comune di Cuneo.

Una mattinata dedicata ai giovani in cerca di una prima occupazione e ai ragazzi dell’ultimo anno di scuola superiore con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del mondo delle cooperative e delle opportunità che l’impresa cooperativa può creare per l’occupazione giovanile.

Alla mattinata di lavoro saranno presenti Gianlorenzo Viarengo di Nova Coop, il presidente di Legacoop Giancarlo Gonella, il sindaco di Cuneo Federico Borgna. Mentre diversi esponenti del mondo cooperativo locale porteranno la loro esperienza.