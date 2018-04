Il reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina non sarà a Torino il 2 maggio, per la direzione metropolitana, come era stato invece annunciato alcuni giorni fa. Il segretario Pd torinese, Mimmo Carretta spiega i motivi dell’assenza e del rinvio della direzione: «Un rinvio dettato dalla delicata situazione nazionale e dalla convocazione della Direzione Nazionale per il giorno 3 maggio, che ovviamente hanno priorità sull’agenda politica di tutti noi».

Carretta si dice fiero di un partito come il suo che «riporta nelle sedi opportune la discussione» e che non si basa sui social per argomenti così seri e delicati. «La Politica è una cosa seria, il Partito Democratico è un Partito serio», evidenzia il segretario.

Un momento cruciale per il Paese e Mimmo Carretta manifesta il suo pensiero su quanto sta accadendo a Roma: «Un eventuale accordo di Governo con il M5S, vuoi per la totale diversità di visione sul futuro Paese, vuoi per la diversità dei programmi con i quali ognuno di noi si è presentato agli elettori, vuoi anche per la negativa esperienza di governo della Città di Torino, merita un serio e approfondito confronto nel Partito prima di arrivare ad una necessaria decisione».

«Mi auguro, e qui faccio una proposta, che la stessa Direzione scelga anche di interpellare e coinvolgere gli iscritti attraverso un Referendum interno come previsto dallo statuto nazionale», conclude Carretta