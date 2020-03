L’emergenza Coronavirus ha unito un intero popolo, un Paese, l’Italia, che ha riscoperto la parola “solidarietà”. Sono molti i gesti di ringraziamento che vengono registrati quotidianamente e che riguardano i nostri eroi: medici e infermieri, i lavoratori degli ospedali che sono in trincea per combattere questa terribile malattia.

Ed è bello poterli raccontare, il più possibile, per sottolineare appunto questa unità. Ieri sera all’ospedale di Cagliari, quartiere Is Mirrionis, i lavoratori del reparto rianimazione hanno ordinato delle pizze. Quando sono arrivate c’era lo scontrino: “Omaggio, siete nei nostri pensieri e nei nostri cuori. Grazie per tutto quello che fate”.