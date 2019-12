L’attivista svedese, la 16enne Greta Thunberg, simbolo del movimento Fridays for Future sarà a Torino venerdì, alle 15 in piazza Castello. Lo ha annunciato con un tweet la stessa Greta la quale farà tappa sotto la Mole nel suo viaggio di ritorno dalla Spagna in Svezia. Il nuovo personaggio dell’anno del Time sarà con i ragazzi torinesi del Fridays for Future. Entusiasta la sindaca Chiara Appendino: «Torino ti da il benvenuto, grazie per la tua visita».

Intanto il consigliere regionale LeU Marco Grimaldi ha annunciato che sarà anche lui presente in piazza Castello. E c’è da scommettere che non sarà l’unico politico ad aggregarsi.