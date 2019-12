«Ciao Torino» esordisce in italiano Greta Thunberg dal palco allestito in piazza Castello accompagnata dai tanti presenti che gridavano il suo nome. «Sono contenta di essere in questa bellissima città e sono colpita da come avete organizzato tutto in così poco tempo».

«Un paio di mesi fa ho visto le foto dei cortei di Torino con le strade piene e mi hanno dato speranza, è bello vedere così tante persone. Grazie a tutti».

«Sono sicura che vi impegnerete per il nostro futuro. Dobbiamo continuare, non possiamo fermarci, non è un’opzione. Non è giusto che le nuove generazioni, i giovani debbano fare tutto questo per rivendicare quello che dovrebbe essere un diritto fondante, quello di avere un futuro. Il domani delle giovani generazioni non può essere dato per scontato, dipende da noi e dobbiamo lottare per questo futuro» ha proseguito Greta, con il suo impermeabile giallo.

«In meno di tre settimane saremo in una nuova decade, importantissima: deciderà il nostro giro. Cosa faremo nei prossimi 10 anni influenzerà le nostre vite, quelle dei nostri figli e dei nostri nipoti. Il 2020 è l’anno dell’azione. L’anno in cui ci impegneremo perché taglino le emissioni. Dobbiamo essere uniti. Ho una domanda da farvi: siete con me?».

foto NS