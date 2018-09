La creatrice di Grey’s Anatomy Shonda Rhimes lo aveva annunciato presentando la stagione 15: dopo anni di sofferenze per Meredith Grey inizia una fase più serena. Anzi è finalmente giunto per lei il momento di innamorarsi. E ora confermarlo è anche la locandina della Season 15, che inizierà negli Stati Uniti il 27 settembre e arriverà in Italia in onda in esclusiva su Sky il prossimo 29 ottobre.

Nell’immagine diffusa in queste ore vediamo infatti una Meredith sorridente che guarda davanti a sé, con la città di Seattle sullo sfondo. “15 stagioni di sentimenti” recita la locandina, che non potrebbe descrivere meglio il medical drama dei record, che ancora dopo tutti questi anni sa conquistare il pubblico con le sue avventure.

Ma se ormai è certo che il cuore di Meredith ritornerà a battere dopo la perdita del suo grande amore Derek (interpretato da Patrick Dempsey) poco è ancora possibile sapere su chi sarà il suo nuovo principe azzurro. Anche se il trailer lanciato settimana scorsa aveva mandato in subbuglio i fan di Grey’s Anatomy perchè mostrava un bacio tra la dottoressa Grey e il dottor De Luca, tanto che molti si sono chiesti se fosse davvero lui la nuova fiamma.

Sebbene le carte non siano ancora state scoperte sappiamo qualcosa di più sulle prime due puntate. “With a wonder and wild desire” e “Broken togehter”: sono questi i primi episodi della stagione che vertiranno appunto su un triangolo amoroso che coinvolgerà appunto anche De Luca e Meredith. Ma ci sarà anche il ritorno di Teddy, e la sua gravidanza, a complicare le cose tra Owen e Amelia. Senza contare che anche Jo e Alex avranno una luna di miele turbolenta.