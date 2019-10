Se la precedente stagione sembrava aver riportato il sereno sulla vita di Meredith Grey ora le nubi si addensano sul suo orizzonte. Gli appassionati di Grey’s Anatomy si ricorderanno infatti come la stagione 15 sia finita con il licenziamento in tronco di Meredith, Alex Karev e Richard Webber accusato di aver falsificato l’assicurazione per garantire le cure a una bambina.

E la nuova stagione si apre nel segno delle incertezze sul futuro: lo sguardo assorto di Meredith e la domanda “Dove si andrà ora?”. Infondo il trailer mostra la dottoressa Grey ben lontana dalle sale operatorie e intenta a svolgere volontariato per i servizi sociali. Mentre dalle foto che gli attori hanno postato dal set l’amore con De Luca sembra andare a gonfie vele.

Nonostante il record di ascolti, la serie di Shonda Rhimes ogni anno fa vociferare di una sua possibile conclusione e anche questa volta c’è chi ha ipotizzato che la sedicesima sia l’ultima stagione. Nulla di ufficiale, tuttavia proprio le parole di Ellen Pompeo che su Instagram ha postato la locandina fanno temere che sia ora di scrivere la parola fine: “16 anni, ma seriamente fino a dove vogliamo arrivare?” afferma l’attrice che in altre interviste ha dichiarato che il finale della serie scontenterà i fan. Che lei già sappia la verità?