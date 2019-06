Un altro mezzo GTT, l’ennesimo, finisce in fiamme. Questa volta è toccato all’autobus della linea 67, che ha preso fuoco a Moncalieri. Si era appena fermato al capolinea di via Ada Negri, quando sono sprigionate le fiamme. Passeggeri e autista sono riusciti a mettersi in salvo, mentre sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo.

E proprio uno di loro è rimasto ferito per lo scoppio di una ruota del bus.

È il terzo caso in tre settimane di mezzi GTT che prendono fuoco. Al punto che la Procura di Torino ha aperto un fascicolo su questi incendi.