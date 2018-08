La sindaca di Torino Chiara Appendino ha nominato il nuovo cda di Gtt, Gruppo Torinese Trasporti: Paolo Golzio è il nuovo presidente, Giovanni Foti è stato nominato amministratore delegato.

Foti dunque torna a Torino dopo essere stato in Sicilia come direttore generale e presidente dell’Atm di Messina. Golzio invece arriva da Asti dove aveva l’incarico di ad di ASP Spa, una multiutility che si occupa di energia, trasporti mobilità.

Golzio e Foti subentrano a Walter Ceresa, che per cinque anni ha guidato la GTT, investendo il doppio ruolo di presidente e amministratore delegato.

Nominata in consiglio di amministrazione Silvia Cornaglia, già nel cda da dicembre.

«Il nuovo cda raccoglie la sfida del piano industriale, che punta al risanamento e al rilancio dell’azienda», ha spiegato la sindaca Appendino, che ha ringraziato Ceresa: «Ha lavorato per la Città e non per una parte politica. Se in futuro ci fosse la possibilità, ci piacerebbe continuare a collaborare con lui. A Walter Ceresva il ringraziamento della città per il lavoro svolto in un momento particolarmente complesso per la società, un impegno che ha consentito di porre le basi per superare le difficoltà di ordine finanziario e organizzativo e di programmarne il rilancio».