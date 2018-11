Un nuovo carnet di biglietti per i mezzi pubblici. Debutterà a gennaio e sarà un multidaily da sei corse, pensato per venire incontro alle esigenze di flessibilità di molti viaggiatori e nel contempo eliminare l’abitudine al biglietto singolo.

Ma non è l’unica novità. Infatti a febbraio sui mezzi della linea 6 e 19 saranno istallati i tornelli contro i portoghesi. Tutti i viaggiatori saranno obbligati a salire dalla porta anteriore e potranno entrare solo dopo aver “bippato” biglietto o abbonamento.

Lo hanno annunciato l’assessora ai trasporti Maria Lapietra e l’ad di Gtt Giovanni Foti in occasione di una giornata di controlli straordinari, durante la quale solo il 3 per cento dei viaggiatori è stato trovato senza biglietto. Un risultato, secondo Lapietra, «molto positivo, un successo per il quale ringrazio i torinesi». Mentre anche l’ad Foti parla di un «approccio positivo dei cittadini. È un’iniziativa utile anche per noi, che andiamo a bordo per renderci conto della realtà e dei problemi. Continueremo a farlo e a incentivare i controlli».