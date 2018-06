La rivoluzione tariffaria di Gtt annunciata nei mesi scorsi dall’assessora ai Trasporti Maria Lapietra sta per diventare realtà. Da domenica 1° luglio infatti cambiano le regole per biglietti e abbonamenti.

Aumenta il prezzo della corsa singola che passa da 1,50 a 1,70 euro. Mentre arrivano due nuove formule. Il giornaliero da 3 euro, e il Daily 7 al prezzo di 17,50 euro: entrambi con corse illimitate sulla metro e con lo scopo di favorire la pratica dell’utilizzo dei mezzi pubblici dal momento che più si viaggia più si risparmia.

Ma non cambiano solo i prezzi del biglietto: da domenica si completerà anche la rivoluzione bip, con l’addio al tradizionale titolo di viaggio cartaceo da timbrare saliti sul bus, a favore della tessera elettronica, la smart card che si può richiedere a Gtt e che può essere ricaricata con l’importo desiderato.

Novità anche per gli abbonamenti che per gli under 26 e gli over 65 saranno in base all’Isee, in base a tre fasce: sotto i 12 mila euro di Isee, tra i 12mila e i 20 mila euro, tra i 20 mila e i 50 mila euro, e oltre i 50 mila euro. La tariffa più bassa sarà di 158 euro per un annuale per i giovani e di 118 per gli anziani. Chi non rientrasse nelle fasce Isee dovrà invece pagare il prezzo pieno di 258 euro.

Abbonamento gratuito per i pensionati con pensione minima Inps e 18 euro a semestre per i disoccupati iscritti al Centro per l’impiego.