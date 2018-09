Non nasconde la propria soddisfazione Appendino dopo che è stata data la notizia che 260 licenziamenti, che erano previsti dal piano industriale Gtt, sono stati annullati.

L’annuncio, arrivato per bocca di Walter Ceresa nel suo ultimo giorno da amministratore delegato del Gruppo Torinese Traporti, è accolto così dalla sindaca di Torino:«Una buona notizia per 260 lavoratori GTT che rimarranno al loro posto – dice Appendino – Io, l’assessora Maria Lapietra e l’azienda ci siamo impegnati fin dall’inizio perché ciò avvenisse, ma, come spesso accade, amo parlare a cose fatte».

Appendino ricorda che «la situazione in cui abbiamo trovato l’azienda di trasporti al nostro arrivo era vicina al fallimento. Ci siamo impegnati per sanarla sin dal giorno zero e, dopo due anni, possiamo dire che la fase più buia è stata superata».

«Ringrazio l’Ad uscente, Walter Ceresa per il lavoro svolto. Da domani a prendere le redini dell’azienda saranno Giovanni Foti, in qualità di amministratore delegato e Paolo Golzio, nel ruolo di Presidente. L’obiettivo è quello di proseguirei il lavoro svolto sin qui portando GTT a standard qualitativi eccellenti. Bisogna recuperare anni di ritardi. Non è facile ma lo stiamo facendo e ci impegneremo ogni giorno per portare a termine il lavoro», conclude Appendino.