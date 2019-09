Sono dovuti intervenire i carabinieri per calmare gli animi accesi di una cinquantina di persone che hanno protestato allo sportello Gtt di corso Francia 6. Una protesta scoppiata per la coda allo sportello per il rinnovo delle tessere di permesso per il trasporto pubblico dei disoccupati.

Un gruppo ha bloccato l’accesso ad alcuni dipendenti dell’azienda e insultato alcuni controllori colpevoli, ai loro occhi, di averli multati in precedenza.

«Qui c’è un unico sportello per la consegna gli abbonamenti semestrali agli utenti disoccupati e per l’assistenza alla clientela – spiega un rappresentante dei lavoratori – Di qui, poi, passano anche alcuni controllori diretti al lavoro, che spesso vengono riconosciuti e insultati. Inoltre non c’è un dispositivo di smistamento della coda e le discussioni sono all’ordine del giorno».