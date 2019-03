Il nome di questi strumenti suggerisce in modo inequivocabile la loro essenza, che è quella di supporto per tutti coloro i quali si avvicinano al mondo degli investimenti o, perché no, per tutti quelli che hanno sempre scelto una strada che prevede il ricorso ad intermediari finanziari e che ora vogliano provare a fare tutto da soli.

Il mondo della finanza è un campo del tutto particolare, complesso e difficile da districare; negli ultimi anni si è arricchito ulteriormente aprendo la strada alla modalità multimediale che prevede quindi l’uso, da parte dell’utente finale, di software e piattaforme multimediali per poter avere accesso ai principali asset.

Investire in piena autonomia con tutti i rischi del caso ed evitando di incappare in errori: un obiettivo che può non apparire più così irraggiungibile grazie a strumenti che facilitano il compito dell’investitore privato, quali il conto demo. Il termine demo indica, come noto, un qualcosa di dimostrativo, una prova e quindi non ancora la versione definitiva di un qualcosa.

Ebbene un conto demo ha proprio questi crismi, nel senso che rappresenta una tipologia di investimento semplificata e soprattutto dimostrativa, nel corso della quale l’utente potrà iniziare a testare uno strumento, in questo caso un conto di trading online, senza dover investire soldi reali.

In sostanza operare tramite un conto demo consente di non ricorrere a soldi reali, ma di fare ricorso ad un software che va a simulare in modo del tutto fedele un investimento che utilizza però soldi finti. Un valido alleato per apprendere il meccanismo del trading, dato che con questi strumenti ci si può prendere un periodo di tempo per imparare il meccanismo degli investimenti in rete senza rimetterci le penne (o meglio, i soldi) fin da subito.

Durante questa fase sperimentale l’utente avrà modo di approfondire le principali tecniche di investimento e di conoscere a fondo i meccanismi del trading online: un mondo che da un lato offre grandi opportunità cui si faceva riferimento prima, ovvero la possibilità di investire in piena autonomia; dall’altro mette a serio rischio il capitale di partenza, soprattutto se ci si avvicina allo strumento senza avere le competenze adeguate.

In questo contesto caratterizzato da aspetti di matrice opposta, poter contare su uno strumento di test che consenta di partire a piccoli passi è un qualcosa di profondamente utile e che, in taluni casi, può contribuire a salvare il capitale di un investitore.