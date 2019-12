Vorremmo fare un approfondimento su un gadget personalizzato che praticamente chiunque abbia partecipato a fiere, congressi, o eventi di formazione, ha ricevuto come omaggio pubblicitario o come comodo “contenitore multimediale”.

Stiamo parlando delle chiavette usb personalizzate, da oltre un decennio tra i gadget aziendali più utilizzati durante gli eventi. In particolare riteniamo efficaci le chiavette usb a carta di credito.

Le aziende lo omaggiano perché in questo modo possono gratificare immediatamente i loro clienti, e farsi pubblicità a lungo termine perché diventa un oggetto di uso frequente e comodo per chi lo riceve per realizzare copie di sicurezza dei file importanti.

Mentre le chiavette usb vengono utilizzate, il marchio aziendale stampato è sempre sotto gli occhi del destinatario, e in questo modo, la ripetizione visiva, rafforza la memoria verso il brand pubblicizzato.

Sì, perché per le aziende una delle sfide più difficili a livello di marketing è restare nella mente del cliente: nel momento in cui le persone hanno un bisogno, possono associare mentalmente la soluzione ad un determinato brand (per esempio “necessito di un armadio economico e moderno = IKEA), e più il brand viene esposto al potenziale cliente, più facilmente si ricorderà di esso nel momento del bisogno.

Le classiche pendrive personalizzate sono sempre più miniaturizzate, questo è utile a livello pratico per il trasporto, ma a livello pubblicitario limita molto l’area di stampa a disposizione per la personalizzazione.

Le usb a carta di credito invece, hanno normalmente le dimensioni di 8x5cm che è la stessa del classico biglietto da visita; con un’area a disposizione molto ampia che permette, come in un biglietto, la stampa di recapiti telefonici e internet, claim e slogan, e soprattutto rendono ben visibile e ingrandito il brand dell’azienda.

Le usb personalizzate a carta di credito oltre all’area di stampa molto ampia, permettono la personalizzazione con stampa digitale fotografica: anche loghi con molti colori e sfumature saranno perfettamente riprodotti, al contrario della serigrafia monocolore realizzata sui modelli più classici.

Una nota particolare per i materiali: con la positiva crescente attenzione per l’ambiente, le chiavette usb sono richieste sempre più spesso in materiali più ecologici come legno, cartoncino e plastiche riciclate e biodegradabili.

Insomma le usb personalizzate sono un gadget che vale la pena sfruttare per efficaci campagne pubblicitarie delle aziende.