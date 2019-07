Hyperloop è la nuova parola magica per Torino. Dopo i droni e il 5G ecco i treni ad altissima velocità, grazie alla levitazione magnetica. La sindaca del capoluogo piemontese Chiara Appendino ha incontrato, in occasione della Tech Week, Gabriele “Bibop” Gresta, il fondatore di Hyperloop, la società che svilupperà proprio questo nuovo tipo di trasporto ad alta velocità basato sul principio di tubi a bassa pressione su cui possono scorrere capsule mosse da motori a induzione e compressori d’aria. L’ipotesi vedrebbe l’innovazione sulla linea Torino-Milano.

E quando si parla di innovazione ecco l’assessora comunale Paola Pisano che definisce l’idea una grandissima scommessa.

«Torino è il posto giusto – dice la Pisano- perché abbiamo tutte le competenze, soprattutto al Politecnico, e abbiamo la filiera. Sarebbe dunque la scelta perfetta sia dal punto di vista della ricerca che della produzione». «Anche per il territorio le ricadute sarebbero decisamente positive – continua l’assessora all’Innovazione – Si avrebbe la possibilità di creare un centro di ricerca su questa modalità di mobilità e aiuterebbe anche il trasferimento tecnologico. Se questa realtà vuol crescere rapidamente – conferma – non c’è posto migliore per la progettazione e parte della produzione».

«Al momento – conclude Paola Pisano – è stato avviato un dialogo fra Hyperloop, la Città e il territorio e il nostro ruolo è quello di supportare il territorio».