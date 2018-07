Uno degli aspetti più caratteristici del mondo digitale di internet (ma anche del mondo odierno in generale) è che continuamente ci riserva delle novità e cambiamenti con estrema velocità: quello che ieri era nuovo oggi è vecchio in quanto continuamente nasce qualcosa che rende vecchio ciò che fino a poco tempo prima era nuovo.

Anche nel mondo dei casinò online le novità sono all’ordine del giorno soprattutto grazie alla tecnologia e al progresso che permettono alle aziende di innovarsi e restare al passo con i tempi: la tecnologia e l’innovazione permettono anche a nuovi operatori di casinò online di affacciarsi sul mercato del gaming digitale così come ad alcuni operatori di ampliare la propria offerta di giochi, scommesse, poker e altri servizi tipici del settore del gambling online.

Sul mercato italiano ad esempio negli ultimi anni si sono affacciati alcuni nuovi operatori di casinò online su cui si possono avere maggiori informazioni su truffa.net .

Bisogna anche considerare che solitamente chi arriva dopo nel mercato online può avere dei vantaggi rispetto a chi invece opera già da tempo: i casinò online nati più recentemente hanno spesso un’offerta più varia a livello di giochi e anche dei software più all’avanguardia rispetto ad operatori che operano da più tempo sul mercato. Spesso mettono a disposizione anche bonus e promozioni molto più interessanti, un’offerta più ampia e completa per quanto riguarda gli eventi live e anche delle app per il gioco mobile più fluide, veloci e migliori dal punto di vista della user experience.

Andiamo a vedere insieme quali sono alcuni di questi operatori di gioco online che hanno aperto negli ultimi anni e quali sono le loro caratteristiche principali:

Sisal: il gruppo Sisal è una delle aziende storiche (è nata nel 1946) operanti nell’ambito dei servizi legati al gioco sul territorio italiano soprattutto per quanto riguarda scommesse e lotterie. Negli ultimi anni anche Sisal si è lanciata con decisione sul canale online e in quello dei casinò online.

Il software è di Playtech (azienda israeliana fra le più famose come provider di piattaforme di gioco online) e mette a disposizione dei suoi utenti 92 giochi di casinò. Offre un bonus di benvenuto sul primo deposito fino a 50€ (e anche altre promozioni) e garantisce ai suoi clienti un servizio di customer service piuttosto buono tramite e-mail, telefono e anche live chat (telefono e live chat sono disponibili tutti i giorni dalle 10 alle 24). Accetta la maggior parte dei metodi di pagamento (Paypal compreso) e ha sviluppato inoltre un app per il gioco mobile fra le migliori sul mercato.

Betway: questo operatore ha sede a Malta e la piattaforma che utilizza è Microgaming che ha sviluppato i 120 giochi che Betway mette a disposizione dei suoi clienti. L’offerta a livello di giochi comprende tante Slot Machines oltre i classici Blackjack, Roulette e Video Poker: interessante la sezione sul sito dedicata ai “Nuovi Giochi” che vengono inseriti sul sito. Offre un bonus fino a 1.000€ sul primo deposito e accetta la maggior parte dei metodi di deposito e prelievo compreso Paypal. Elevato il livello di servizio clienti che è disponibile 24 ore su 24 anche tramite numero verde (non molti offrono la possibilità di contattare tramite numero verde): il customer service può essere contattato tramite telefono, e-mail e live chat.

Starvegas: opera sul mercato italiano dal 2012 e ha sede a Malta ma ha l’autorizzazione AAMS per operare sul mercato italiano. I giochi sono stati sviluppati dalla piattaforma Novamatic e offre a chi si registra un bonus di 30€ sulla registrazione più un ulteriore bonus fino a 300€ sul primo deposito. L’offerta a livello di giochi non è delle più ampie (circa 60 giochi) comprende slot machines, giochi classici di casinò e anche diversi eventi live. Accetta la maggior parte dei metodi di deposito e prelievo fra i quali le principali carte di credito, paysafe, Neteller, Paypal, Skrill e altri metodi. Per quanto riguarda il customer service è attivo dalle 8 alle 20 tutti i giorni (tranne la domenica dalle 8 alle 15), non dispone del servizio di chat live e e-mail (si può contattare solo tramite un modulo presente sul sito). Risulta invece ben fatta la app (disponibile sia per Android che per Apple) per giocare via mobile.

Oltre a quelli sopracitati negli ultimi anni tanti operatori di casinò online si sono affacciati sul mercato digitale italiano rendendo l’offerta di gioco sempre più ampia per gli appassionati di gaming online e il mercato sempre più competitivo.

(Foto da Pixabay)