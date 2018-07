I consiglieri comunali della maggioranza targata Movimento Cinque Stelle a quanto pare non pensano – tra discussioni e paletti – unicamente alla candidatura per le Olimpiadi Invernali 2026, ma vogliono vederci chiaro anche su quelle del passato. Infatti i pentastellati hanno presentato una mozione (protocollata oggi), in cui si chiede di istituire una commissione d’indagine del consiglio comunale sui Giochi Invernali ospitati a Torino nel 2006.

Oggetto del documento “azioni preventive e prioritarie” in riferimento alle Olimpiadi, primo firmatario il consigliere grillino Damiano Carretto.

Si legge: “Premesso che la città di Torino ha deciso di partecipare alla selezione per la candidatura ai Giochi Olimpici Invernali del 2026; che la città ha consegnato in data 3 luglio 2018 lo studio di fattibilità contenente le condizioni e le strategie per la realizzazione di Olimpiadi sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale”.

Considerato che: “i giochi del 2006 hanno superato di gran lunga ogni previsione di spesa e sono stati totalmente deficitari sotto l’aspetto della strategia post olimpica; la proposta della città di Torino per un eventuale candidatura nel 2026 è stata strutturata per non ripetere gli stessi errori della precedente esperienza; il Coni sembra non aver colto tale spirito pretendendo appoggio pieno e senza condizioni alla candidatura ai Giochi”.

Dunque i consiglieri del Movimento Cinque Stelle chiedono che la sindaca Chiara Appendino e la presidenza del Consiglio comunale istituiscano “una commissione di indagine sui giochi di Torino 2006; a farsi portavoce presso i comuni montani affinché sottoscrivano le condizioni poste dalla città di Torino per la candidatura; a farsi promotrice presso il governo affinché venga dato corso a quanto previsto dal Contratto di Governo relativamente alle materie riguardanti lo sport e la promozione dello stesso”.