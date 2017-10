di Drake

E quando s’alza il vento…Vecchio e intramontabile cavallo di battaglia del complesso anni Sessanta Dik Dik che l’assessore all’Ambiente Alberto Unia intelligentemente ha subito fatto proprio e piegato ai suoi interessi di amministratore, abolendo l’emergenza smog.

Quell’allarme finis vitae con cui la giunta, di cui fa parte, ha opportunamente distratto la cittadinanza dai guai giudiziari incombenti sulla sindaca, nostra signora Appendino.

Diciamo subito che Alberto Unia, baffetti alla Clark Gable, età stimata attorno alla cinquantina, viaggia ancora in quella giusta linea di mezzo per apprezzare quei formidabili anni Sessanta e, dunque, questo ce lo rende simpatico.

Una ragione in più per chiedergli quando s’alza il vento di alzare anche le vele e puntare verso nuovi lidi che non siano sempre quelli di piccolo cabotaggio e di bassa lega, dove la paura diventa politica obbligatoria per mascherare la scarsa propensione ad una rotta coraggiosa.