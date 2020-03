I cinquanta lavoratori, impegnati sulla linea cingolati, si sono fermati dopo avere saputo di un caso sospetto di covid-19 tra i colleghi. Lo rende noto la Fiom. «I lavoratori, verificata l’improvvisa assenza dei responsabili di linea e in balia delle notizie – spiegano dal sindacato – hanno deciso di fermarsi spontaneamente costringendo l’azienda a dare loro comunicazione e a confermare l’accaduto. Dopo un serrato confronto tra lavoratori e azienda, l’azienda ha deciso di sospendere l’attività lavorativa nelle giornate di giovedì e venerdì per attività di sanificazione dello stabilimento».

«Quanto accaduto nello stabilimento Cnh Industrial di San Mauro non è giustificabile, qualche zelante responsabile ha probabilmente deciso autonomamente di non applicare le direttive di sicurezza. Le misure straordinarie, che il nostro Paese sta mettendo in campo per affrontare l’emergenza, a quanto pare, non trovano dimora all’interno di alcuni stabilimenti, dove, a seconda del ruolo, puoi essere allontanato precauzionalmente, oppure abbandonato agli eventi», commenta Luca Pettigiani responsabile della Cnh per la Fiom torinese.