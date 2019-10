I nuovi casinò online cercano di offrire ai giocatori esperienze sempre più coinvolgenti e divertenti. Quando parliamo di nuovi casino online AAMS, facciamo riferimento a piattaforme che si basano su software e nuove tecnologie. È facile immaginare che i casinò nuovi saranno sempre più casino sicuri, e seguiranno le evoluzioni tecnologiche del settore.

I giocatori appassionati di slot-machine e roulette che si iscrivono nei casinò nuovi, noteranno una grossa evoluzione già rispetto a un paio d'anni fa. Attualmente quasi tutti i nuovi casino AAMS infatti propongono l'esperienza coinvolgente del gioco live. I casinò live, sono a metà strada tra il casino tradizionale e il casinò online. Il giocatore viene collegato in streaming in alta definizione con una sala, in cui un vero croupier conduce il gioco. Abbiamo quindi davanti a noi, non un software, ma una vera roulette, in cui il dealer lancia la pallina. Accanto ai vantaggi di un gioco che si svolge nella maniera tradizionale, abbiamo diversi strumenti in più, grazie al software abbinato al gioco. Potremmo quindi visualizzare diverse angolazioni della ruota, effettuare le puntate avendo davanti le statistiche degli ultimi lanci e altre opzioni. Il casinò live ha il vantaggio di essere sempre aperto e ci offre la possibilità di poter comunicare, via chat, con il croupier e i giocatori.

Come saranno i nuovi casinò online del futuro

Il settore dei nuovi casinò online è strettamente legato all’evoluzione tecnologica. Per cui ci si può aspettare che i casinò del futuro inglobino le ultime scoperte nei vari settori di ricerca. Tutte le scoperte relative al riconoscimento facciale, che viene applicato in ambiti come la sicurezza, potranno essere utilizzati nei nuovi casinò online. Con questa tecnologia i casinò saranno più sicuri. Si potrà evitare ad esempio che un altro, magari un minore, giochi con il nostro conto. Inoltre, grazie alla scansione utilizzata nel riconoscimento facciale si potrà creare anche un avatar personale per giocare.

Un’altra tecnologia che i casinò nuovi del futuro potranno adottare è quella del riconoscimento dei gesti. Questa tecnologia viene chiamata Real Sense, viene già utilizzata nel mondo dei videogames. In pratica il gioco può essere controllato dai movimenti della mano senza la necessità di utilizzare un mouse o un controller.

Anche la realtà virtuale già utilizzata nelle normali consolle di gioco, potrebbe essere adottata dai casinò online nuovi. Un ambito di sviluppo potrebbe essere dato dall’integrazione tra il casinò live e la realtà virtuale. In questo modo il giocatore non si limiterà a guardare uno schermo, ma avrà la percezione di trovarsi proprio all’interno della sala della roulette, o davanti a una slot machine.

L’importanza dell’interazione nei nuovi casinò online

Abbiamo già parlato della possibilità di inviare messaggi e comunicare con altri giocatori nel casino live. Questo ambito potrà evolversi grazie alle possibilità offerte dal riconoscimento vocale. Potremmo essere in una sala live e parlare direttamente con gli altri giocatori o con il croupier, interagendo con la nostra voce. Possiamo immaginare nei casinò nuovi casinò anche la possibilità di essere presenti grazie alla realtà virtuale all’interno di una sala poker e puntare semplicemente parlando.

Gli sviluppi tecnologici spesso vengono sfruttati dai nuovi casinò anche nel settore delle scommesse. Qui il betting exchange tra i giocatori, e le scommesse sugli e-sports sono una realtà già affermatissima. Qualche anno fa, anche l’idea di scommettere live, su un evento in corso, dal telefonino era impensabile. Oggi invece viene fatto normalmente in ogni casinò online mobile.

La tecnologia viaggia spesso più velocemente di noi. E sappiamo bene che ciò che oggi ci sembra una possibilità remota, domani potrà essere una realtà a portata di mano.