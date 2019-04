Aumentano le richieste in tutta Italia per i trattamenti di estetica e benessere, una definizione vasta che comprende al suo interno tante soluzioni e diversi prodotti. Si pensi ai centri benessere tradizionali, quelli dai quali ci si reca da sempre; ma anche ai centri massaggi, alle spa, ai percorsi benessere, alle terme, a tutto ciò che può rientrare a vario titolo nel concetto di wellness.

L’attenzione degli italiani per la cura del proprio corpo viene prima di molte altre cose e va a mettere in moto un’economia i cui volumi di affari si attestano su cifre del tutto rilevanti. Fitness e wellness valgono, insieme, quasi 1 miliardo di euro l’anno in termini di indotto generato. Sono centinaia di migliaia le imprese del settore sparse sul territorio, in particolare i centri per manicure e pedicure, quelli che crescono a ritmi più elevati; quindi istituti di bellezza; palestre; centri benessere.

Perché i trattamenti di bellezza sono così richiesti?

Quali sono i territori dove questa tendenza è maggiormente avvertita? La Lombardia si conferma regione con il più alto tasso di attività legate a fitness e salute; a seguire, il Lazio. Più indietro, staccato di molto, Piemonte e Torino. Una tendenza che vede in Milano e Roma le due città con il più alto tasso di richieste per trattamenti di bellezza, come ci conferma www.centroesteticoindaco.it/, uno dei centri estetici più noti della Capitale: «Le richieste per questo settore sono in crescita perché da qualche anno ad essere cresciuto è stato il mercato stesso. Sono entrati gli uomini, mentre un tempo il concetto di bellezza era riferito solo alle donne. Poi si assiste con frequenza costante alla nascita di nuovi trattamenti di bellezza, sempre meno invasivi e sempre più alla portata di tutti. La bellezza sta diventando popolare, nel senso che chiunque può rivolgersi ad un centro e richiedere un trattamento che non preveda necessariamente uso del bisturi, che sia minimamente invasivo e che non abbia costi eccessivi».

Il concetto di bellezza alla portata di tutti

Una bellezza sempre più alla portata di tutti; è anche questo il segreto del successo del settore estetico che da anni a queste parte viaggia su cifre decisamente favorevoli. Un volàno per l’economia italiana, alle prese da anni con ristrettezze economiche dovute alla crisi globale.