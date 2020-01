L’ obiettivo della climatizzazione della casa, oggi come oggi, non è mai disgiunto da una serie di fattori da valutare quando si voglia acquistare una caldaia a gas.

Il cliente avveduto oggi è in grado di padroneggiare una sempre migliore informazione nel campo delle caldaie e, quindi, in generale riguardo ai problemi riguardanti al riscaldamento delle utenze domestiche.

Efficienza, consumi, economia domestica, rendimento, design, manutenzione e garanzie della casa costruttrice sono dei fattori concorrenti in senso positivo quando un cliente debba pensare a rinnovare la dotazione di caldaia a gas per la propria casa.

Non è solo questione di riscaldare ambiente e acqua: bisogna essere sicuri di affidarsi ad una tecnologia efficiente, versatile, affidabile, ma anche economica ed amica dell’ambiente.

Le soluzioni sono a portata di mano, oggi e da un po’ di anni a questa parte.

Si guardi all’esperienza del brand Buderus: un vero presidio di solida tecnologia tedesca con una storia più che secolare alle spalle.

Buderus ha reso disponibile per il mercato italiano una gamma di caldaie a gas e gasolio dal design moderno e dalla struttura solida ma piacevole alla vista, perché anche una caldaia deve essere bella da vedersi in un contesto domestico.

Le sue principali caratteristiche sono l’efficienza, il rendimento competitivo, il risparmio di consumi e le basse emissioni di Nox (Ossido di Azoto) che sono, oramai, considerati come i gas tipicamente pericolosi nell’ambito del processo di combustione.

Il NOx, l’Ossido di Azoto è frutto del procedimento di utilizzo dell’aria nella fase della combustione in una camera a combustione chiusa.

Il carburante viene ad operare con l’ossigeno dell’aria, combinandosi nella combustione, appunto, con un effetto di ossidazione che produce, tramite Ossigeno ed Azoto, il gas nocivo.

Si verifica specificatamente con il gasolio, ma anche con il Gas metano proprio perché anch’esso ha bisogno dell’aria atmosferica per ingenerare il procedimento di produzione di calore, tramite un processo di combustione.

La Caldaia Murale a Camera aperta Logamax U154 K V2 è stata studiata propriamente per limitare fortemente il processo di ossidazione e quindi la produzione indesiderata di Nox, limitata per legge.

Questo modello, consigliato per il riscaldamento domestico per via della sua linea gentile e non ingombrante garantisce la combustione intelligente con il principio della stabilizzazione della temperatura; in tal modo vengono impediti quei picchi di utilizzo di carburante che innescano l’eccessiva ossidazione delle componenti dell’aria e quindi il Nox.

La chiave della sua tecnologia è il bruciatore modulante (modulazione 45-100%) che opera in combinazione con un ottimale ventilatore a due stadi; in tal modo la combustione può essere mantenuta uniforme e sufficientemente bassa, nell’ambito del procedimento di produzione di calore richiesto.

Questa tecnologia performante garantisce la miglior classe prevista (CLASSE 5) relativa alle emissioni nocive.

Una soluzione ottimale quindi, amica dell’ambiente e dell’economia domestica.

Photo by Jaime Spaniol on Unsplash