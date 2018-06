Incomincia in salita la rinascita dei Punti Verdi a Torino.

Pochi mesi fa su iniziativa della consigliera comunale 5 Stelle Monica Amore era stato approvata la delibera per riportare in auge le manifestazioni estive, in vari punti e parchi della città, per i torinesi che non vanno in vacanza.

Un’ottima idea che prendeva spunto dagli storici punti verdi voluti negli anni Ottanta dal sindaco Diego Novelli e dalla sua giunta. Ma come detto l’inizio non è dei migliori visto che il bando di assegnazione è andato deserto fino ad oggi e scadrà venerdì. Se non ci saranno sorprese all’ultimo il Comune ha già deciso di prorogate la gara a cui evidentemente non aveva risposto nessuno.