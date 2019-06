Domenica 9 giugno 2019, con partenza ore 15, Parco del Valentino (Imbarchino, viale Virgilio 45), torna la festa dei ciclisti torinesi, decima edizione della grande parata di biciclette organizzata dall’associazione Bike Pride Fiab Torino per rivendicare il diritto di muoversi in bicicletta in sicurezza, per una città a misura di persona e con aria pulita.

L’edizione 2019 del “Bike Pride” sarà dedicata al cambiamento climatico: “Pedala per il clima”.

Il clima negli ultimi mesi è stato al centro del dibattito globale, con la nascita del movimento FridaysForFuture, che ha raggiunto anche la nostra Città, dove da qualche mese ogni venerdì i ragazzi di Fridayforfuture si ritrovano per sensibilizzare su queste tematiche.

Restano solo 12 anni per ridurre le emissioni in atmosfera dei gas serra e secondo l’Agenzia europea dell’ambiente, il primo settore su cui intervenire è quello dei trasporti.

Torino, soffocata dallo smog e dalle automobili, con circa 680 veicoli ogni mille abitanti, può e deve diventare l’esempio di una città in cui si può cambiare abitudini verso una mobilità virtuosa. La bicicletta rappresenta, insieme al trasporto pubblico e la mobilità condivisa e pedonale, la forma di spostamento a più basso impatto in termini di consumo di energia e di emissioni di gas serra.

Il percorso del Bike Pride 2019, sarà anche quest’anno su vie chiuse al traffico per l’occasione e si snoderà su grandi corsi e viali, in particolare nei quartieri nord della Città, zone dove si hanno i maggiori spostamenti in automobile e di conseguenza i più alti livelli di inquinamento.

La parata di biciclette si concluderà nuovamente al Parco del Valentino verso le 18 all’Imbarchino, che organizzerà un aperitivo sostenibile, con intrattenimento musicale in collaborazione con Radio Banda Larga.

Al Parco sarà presente anche Triciclo con l’officina mobile per assistenza e gonfiaggio ruote prima della partenza.

I pranzi dei volontari saranno offerti da Gastronomia Veg.

La grafica è stata realizzata da Limo Comunicazione.

UniToGO, il Green Office dell’Università di Torino, in occasione della Giornata Mondiale della bicicletta delle Nazioni Unite, ha lanciato una campagna sensibilizzazione sui social network per pedalare insieme verso il Bike Pride 2019.

Partecipare è semplice: basta scattare una foto a tema bicicletta, pubblicarla sui social (Instagram e/o Facebook) con l’hashtag #scattaunabici

Percorso Bike Pride 2019

Partenza: viale Virgilio, 45, Corso Cairoli, Lungo Po Armando Diaz, Lungo Po Luigi Cadorna, Corso S. Maurizio fino a incrociare Corso Regina Margherita. Corso IX Febbraio, Via Bologna fino a Largo Brescia, Corso Palermo, Corso Novara, Ponte Carlo Emanuele I, Corso Tortona, Ponte Regina Margherita, Corso Casale, Corso Moncalieri, Ponte Umberto I, rientro al Parco del Valentino.