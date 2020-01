Un’iniziativa, un logo, una nuova fase della presenza dem sul territorio di Moncalieri: “Il circolo con voi”. L’apertura a tutti della sede del Partito Democratico moncalierese fa diventare la sede un luogo d’aggregazione sociale e sostegno ai cittadini, così come anche un punto d’incontro.

L’inizio è per sabato 1 febbraio con consulenze legali gratuite e poi venerdì 7 con un amministratore condominiale a disposizione dei cittadini.

Questo è l’intento dei democratici moncalieresi che vogliono aprire e mettere a disposizione di tutti l’ampia sede di corso Roma 39 per offrire servizi e spazi gratuiti alla cittadinanza e, a breve, per altre attività di inclusione e socializzazione.

Si partirà quindi da sabato 1 febbraio, dalle 10 alle 12, con l’avvocato Cesare Durazzo che risponderà ai cittadini in cerca di un parere legale gratuito, mentre venerdì 7 febbraio sarà la volta del geometra Antonio Mammone, che dalle 16 alle 18 sarà a disposizione per chiarire dubbi e perplessità relative al complesso mondo delle consulenze immobiliari, dell’edilizia privata, dei problemi legati ai nuovi obblighi di legge e ai rapporti di buon vicinato.

Entrambe le iniziative continueranno anche nelle settimane seguenti, sempre nello stesso giorno della settimana e alla stessa ora. Inoltre, sono in programmazione altre consulenze con altri esperti che verranno comunicate nei prossimi giorni.

«”Il circolo con voi” è un progetto che è stato pensato per durare nel tempo e con opportunità sempre maggiori per tutti –sottolinea il segretario del PD del Moncalieri Danilo Lanè -. Noi siamo una comunità che vuole crescere offrendo non solo servizi gratuiti ai moncalieresi ma un vero e proprio spazio a disposizione per le attività che spesso non trovano un punto di riferimento. Sostenere le persone in difficoltà è per noi una priorità assoluta: da ora in poi l’apertura della sede sarà costante e continua nel tempo».

Il PD di Moncalieri sta studiano come utilizzare il circolo per ospitare gratuitamente associazioni di volontariato e culturali che operano sul territorio cittadino e che non hanno ancora una sede.

Per informazioni e chiarimenti si può contattare il Partito Democratico di Moncalieri sul suo profilo Facebook “Pd Moncalieri”, oppure alla mail info@pdmoncalieri.org o ancora telefonare al numero 335/1035572.