Il Comune di Torino ha pubblicato i primi bandi di concorso per le nuove assunzioni.

Ecco in dettaglio:

– SP 03/19 – Selezione per titoli ed esami, per la copertura di copertura di n. 100 posti nel profilo di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – Categoria C1.

– SP 04/19 – Selezione per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 12 posti di DIRIGENTE – Area Amministrativa – con riserva di posti alle/i dipendenti della Citta’.

– SP 02/19 – Selezione per titoli ed esami, per la copertura di 35 posti nel profilo di riferimento di Istruttore Pedagogico – profilo specifico di INSEGNANTE SCUOLA MATERNA – categoria C, posizione economica C1.

Sul link pubblicato qui a fianco trovate tutte le informazioni e i moduli per partecipare al bando (clicca qui)

Ricordiamo che le domande devono essere inviate entro il 28 ottobre 2019.