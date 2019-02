Il mondo delle scommesse sportive è in continua evoluzione per far fronte alle esigenze sempre più ricercate dei giocatori moderni e una delle ultime tendenze sono i bonus benvenuto, ma tra i tanti giochi disponibili i più richiesti sono senza dubbio i bonus scommesse, ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Come si sta evolvendo il mondo del betting tra le tante novità proposte come i bonus benvenuto

Il panorama del betting in Italia negli ultimi anni è mutato notevolmente, sia per quanto riguarda l’offerta di gioco che nel modo di giocare. Un tempo si giocava solo in appositi centri autorizzati alla raccolta delle scommesse, oggi invece grazie alla rete è possibile giocare in qualsiasi luogo e orario. Il settore dell’online ha portato nuova linfa per gli appassionati del gioco on line in Italia come ad esempio i bonus benvenuto che danno la possibilità di provare il sito di gioco attraverso agevolazioni di diverso tipo, infatti ogni sito ha i propri bonus benvenuto così da essere più appetibili i meno rispetto alla concorrenza. I bonus benvenuto più richiesti sono sicuramente i bonus scommesse perché offrono l’opportunità di provare i software per giocare così da scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Tutto questo è stato possibile grazie alla rete ed alla possibilità di tracciare ogni sin gola giocata di ogni singolo utente, che oltre a monitorare la regolare raccolta di gioco è in grado di creare promozioni ad hoc sapendo che ne ha già usufruito e chi invece lo può fare, operazione impossibile prima sulle sale terrestri.

Da cosa sono caratterizzati i migliori bonus scommesse proposti oggi sul mercato?

Tra i migliori bonus di benvenuto i più gettonati e richiesti oggi sono i bonus scommesse e tra i migliori bonus scommesse sono sicuramente i bonus scommesse senza deposito, oppure quelli che rimborsano le perdite generate in un periodo di tempo. Le tipologie di bonus scommesse sono principalmente tre ovvero un rimborso su una schedina o più schedine perdenti, i bonus benvenuto primo deposito che riconoscono una percentuale del valore della prima ricarica fatta oppure i bonus senza deposito che però nel mondo delle scommesse sono rari. Ogni giocatore quindi ha la possibilità di provare i siti di gioco ed in base all’offerta più conveniente scegliere poi quello che ritiene il migliore. Tutte queste promozioni e offerte hanno fatto sì che l’attenzione degli scommettitori passasse dalle scommesse tradizionali a quelle online che è un po’ quello che vuole anche lo stato per avere un miglior controllo del gioco su scala globale, che risulta difficile invece nei centri scommesse.

Il futuro del mondo del betting anche se a volte influenzato da episodi di partite truccate e combinate tra club per meri interessi economici è indirizzato sempre più verso il settore online, visto anche i continui episodi di illegalità diffusa che regna nelle sale scommesse e che si vorrebbero cercare di limitare e contrastare anche perché è ormai noto come la criminalità organizzata si sia infiltrata anche in questo settore uno dei più floridi dell’economia italiana.