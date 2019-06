Il Partito Democratico di Torino sfilerà anche quest’anno al Pride di Torino in programma il prossimo 15 giugno e sottoscrive il documento del Coordinamento Torino Pride. Un testo in cui il Coordinamento definisce il Pride come antirazzista, antifascista e di lotta e in cui si avanzano rivendicazioni per i diritti e la tutela della comunità Lgbtqi: “Occorre insistere sul piano istituzionale per ottenere i diritti ancora negati e, al contempo, continuare ad aprirsi a un confronto con la società civile per decostruire, attraverso il dialogo, i pregiudizi che ancora sono diffusi nei confronti delle persone LGBTQI”. Così si legge nel manifesto condiviso, come detto anche dal Partito Democratico: «Nel documento il PD Torino ritrova i valori che spingono la sua comunità ogni giorno a non arrendersi, a scendere nelle piazze, a tenere attivi i circoli. Vede, nelle rivendicazioni contenute nel documento, i punti cardinali della Resistenza che dobbiamo opporre alle politiche di questo tempo».

«Siamo orgogliosi – dichiara il segretario Mimmo Carretta – di aver contribuito, come Partito, ad alcune conquiste, ma siamo consapevoli della strada che ancora deve essere percorsa. Il 15 saremo accanto a chi difende con orgoglio, con il cuore e con la mente l’art 3 della nostra Costituzione. Oggi più che mai è necessario dire a chiare lettere da che parte stiamo».