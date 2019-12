Il Bansky torinese, che la notte orna con le sue opere irridenti i cartelloni del capoluogo piemontese, ha sicuramente trovato un degno avversario. Infatti questa mattina, in alcune zone di Torino, sono apparsi dei manifesti che ritraggono il volto del premier Giuseppe Conte, sotto la quale è posta la frase “Pensa come vuoi ma pensa come noi” e più sotto in piccolo “Serve un lessico più consono, una neolingua mite, rispettosa. Un progetto politico di ampia portata, il tutto firmato con un simbolo, che ritrae l’occhio del ministero della Verità di “1984” di George Orwell. Il gesto al momento non è stato rivendicato.

L’episodio però, è analogo a quello del 28 novembre, in cui i torinesi si sono svegliati con la faccia della deputata Laura Boldrini, appesa ovunque in città. Stesse scritte, stessa grafica del manifesto, il che lascia supporre che la mano possa essere la stessa. Presumibilmente l’azione potrebbe essere ricondotta ad alcuni ambienti vicino a Casapound.