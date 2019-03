Cambio di guardia in Questura a Torino. Francesco Messina, ha incontrato a Palazzo Civico la sindaca Chiara Appendino per i saluti e per presentare il nuovo questore di Torino, Giuseppe De Matteis, già direttore dell’Ispettorato di Polizia della Camera dei Deputati.

Messina lascia il capoluogo piemontese dopo un anno dalla sua nomina. Per lui un nuovo incarico: dirigente centrale anticrimine della Polizia di Stato. Giuseppe De Matteis nei prossimi giorni incomincerà la sua esperienza torinese.

L’incontro di oggi con la sindaca arriva in un momento particolare: dopo gli scontri di ieri al Critical Mass. Infatti il comportamento delle forze dell’ordine è stato criticato dalla maggioranza grillina.