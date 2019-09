Nel giorno in cui i ragazzi di tutto il mondo sono scesi in piazza per il clima, con la manifestazione Fridays for future, il sindaco di Borgosesia, il deputato della Lega Paolo Tiramani si rivolge duramente, via Facebook, direttamente a Greta Thunberg, simbolo di questa protesta.

«Più che l’infanzia ti hanno rubato l’educazione. Mi fossi atteggiato come te alla tua età, prima prendevo due sberloni da mamma e per finire un calcio nel sedere da papà», scrive e poi aggiunge sempre rivolgendosi a Greta: «Viaggia in barca a vela come una star a sedici anni dicendo delle ovvietà imbarazzanti, finanziata da chi non si sa, per prendere a pesci in faccia le istituzioni».