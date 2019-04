Dal meglio della tradizione musicale popolare afro americana al Texas, in missione per diffondere il Guerrilla Soul. Mercoledì 10 aprile l’anima soul, blues, jazz e R&B del duo di voci americane “JAMES & BLACK”, si esibirà live sul palco dell’ARTeficIO Music Club, dalle ore 21, capitanato dal soulman, songwriter e pianista Bruce James insieme alla potente e profonda voce dalla cantante afroamericana, strappata al gospel, Bella Black.

Come da copione di un film, da Austin in Texas dove nel 2011 hanno unito le loro forze, sono accomunati dal canto Gospel in chiesa: Bella Black per la sua tradizione afro-americana, Bruce James approda invece alla padronanza del genere con autenticità e naturalezza: «Ho avuto un padre bianco e un padre nero», spiega.

Il padre biologico era un predicatore caucasico in una piccola chiesa multietnica a Houston, mentre Jerry Martin, suo padrino e migliore amico di suo padre, era il bandleader del gruppo musicale che infiammava i fedeli attraverso il suo gospel, in chiesa.

Per chi non ha mai visto esibirsi Otis Reading o Aretha Franklin, un concerto di Bruce James e Bella Black è un’occasione imperdibile per chiudere gli occhi e tornare a quell’America di sound puro. Joe Cocker, Dr.John, Van Morrison, Tom Waits, sono solo alcuni dei nomi richiamati nei colori della voce di Bruce James, dopo una vita passata al fianco dei grandi della musica jazz e pop americana, come Black Eyed Peas, Leon Russell, The Last Poets, Burning Spear, Bernie Worrell dei Funkadelic, Jimmy Smith, e Dr. John.

Le radici di questo dinamico duo dal groove contagioso, scaturiscono infatti dalla tradizione del Southern Soul del Texas, New Orleans e Memphis, capaci di creare un mix originale e affascinante di Soul, R&B, Rhythm & Blues e Jazz, senza essere un ritorno al passato, ma attraverso un genere musicale che chiamano Guerrilla Soul.

Dal debutto americano con l’album “Dirt for the Flowers”, nell’estate 2012 sbarcano in Europa con oltre 150 spettacoli l’anno fra Belgio, Olanda, Germania, Italia, Spagna, Francia, Bulgaria, Regno Unito e Slovacchia, aprendo festival con artisti del calibro di Candy Dulfer, Gregory Porter, New Yorkers, The Slackers, Sister Sledge, Bobby Rush, Lenny Williams.

Nel 2015 esce il loro primo album registrato in Italia in studio: “How Long is Now”, mentre nel novembre 2016 viene pubblicato l’imperdibile album a cappella “James & Black – Live at La Chapelle “(Parigi FR) fino al secondo album registrato in studio e portato in tournée nel luglio 2017, “This Time”.

Nel 2018 la coppia suona anche al MÜPA di Budapest (Palazzo delle arti ungheresi) con Little Gee Weevil, incassando il tutto esaurito, senza tralasciare il successo del tour con Sam Kelly & Richard Sadler nel Regno Unito, sostenendo il leggendario David Murray e Saul Williams al Festival del Ponte di Avignone in Francia.

All’ARTeficIO Music Club, il soul in bianco e nero al servizio di due voci dal colore unico entusiasmerà gli spettatori con feeling contagioso fra brani originali, classici della Black Music, atmosfere di New Orleans e inevitabili omaggi al repertorio gospel.

La serata inizia alle 20,00 con l’aperitivo e la cena, mentre il live comincia alle 21:00.

Ingresso a 10 euro per i soci Arci con prima consumazione inclusa, per chi non ha la tessera 15 euro con prima consumazione.

