Venerdì 15 marzo, alle 14, nella Sala Viglione di Palazzo Lascarsi, sede del consiglio regionale del Piemonte, via Alfieri 15, si parlerà di strategia europea sulle disabilità (2010-2020). «Tanti i risultati positivi raggiunti, ma restano ancora questioni da affrontare – spiegano da Palazzo Lascaris – un equo accesso ai servizi sanitari e relative strutture, l’accessibilità a beni, occupazione per garantire maggiore indipendenza economica, l’uguaglianza e lotta alla discriminazione, accesso all’istruzione e formazione, protezione sociale per garantire condizioni di vita dignitose».

All’incontro interverranno Franco Graglia, vicepresidente Consiglio regionale del Piemonte delegato alla Consulta Europea, Tiziana Nasi, presidente Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici, Silvia Bruno, presidente regionale Comitato Italiano Paralimpico, Domenico Colace, consulente formatore Servizio Disabilità e Sessualità Comune di Torino, Domenico Fanelli, consigliere di amministrazione del CdA Cooperativa Itaco, Stefano Mana, presidente Cooperativa Agricola Sociale Pensolato. Loredana Morena Terren, consulente formatore Servizio Disabilità e Sessualità Comune di Torino