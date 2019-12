In Piazza Castello incominciano a riunirsi le persone, più di due ore dall’arrivo di Greta Thunberg a Torino. I ragazzi del Fridays For Future sono qui, aspettano sapendo che la loro cinquantesima manifestazione non sarà come le altre.

Pietro Morello è uno di questi ragazzi: «Non vogliamo divinizzare Greta, ma ascoltare cosa dirà – spiega – Lei non porta il suo pensiero, ma quello della comunità scientifica che rappresenta».

«Essere contrari a lei è esserlo alla comunità scientifica che rappresenta. Sceglie Torino perché abbiamo fatto numeri eccezionali. L’ultimo venerdì erano in piazza in centomila. Probabilmente è per questo che condividerà il nostro cinquantesimo presidio. Abbiamo ascoltato con interesse i propositi dell’Unione Europea ma i propositi non sono fatti».

Poi arriva Greta con il suo inconfondibile impermeabile giallo e le trecce lunghe:«Trovo che Torino sia una bellissima città, sono arrivata da poco e potrò stare poco e non avrò tempo per fare la turista ma da quello che ho visto la trovo una bellissima città. Da qui andrò verso casa dove mi prenderò un periodo di pausa per il Natale. C’è bisogno di riposare ogni tanto. Non mi fermerò per troppo tempo ma il necessario per riposare». Mentre sul fatto che la rivista Time l’abbia nominata personaggio dell’anno chiosa: «La foto sul Time è molto bella ed è stata divertente posare per il fotografo».

Gli organizzatori promettono: «La prossima estate ci sarà il secondo meeting internazionale di Fridays for future e Torino è tra le finaliste per organizzarlo».

Per Edoardo «il Movimento i questi anni ha iniziato ad ottenere grandi risultati ma vogliamo di più. Rinvendichiamo il concetto di giustizia climatica cioè chi ha inquinato deve pagare costi transizione ecologica

Entro 2025 l’UE deve annullare tutte emissioni e servono investimenti su cultura e ricerca. L’Italia deve azzerare sussidio a fossili e investire su trasporti».

Piazza Castello si riempie di gente e di bandiere e sul palco gli interventi degli attivisti torinesi si alternano in attesa di Greta che salirà con il suo inconfondibile impermeabile giallo e il cartello “Skolstrejk for klimatet” tra gli applausi della folla. Un intervento in cui invita Torino a lottare per il futuro delle giovani generazioni.

Poi le foto assieme ai ragazzi del Fridays for future torinese, un ultimo saluto e Greta scende dal palco. Scortata dalla polizia che la protegge dalla folla che la segue lungo i portici torna nel retro del Teatro Regio e qui parte su una Tesla elettrica. Sul palco di piazza Castello invece prima un minuto di silenzio per le vittime del cambiamento climatico e poi il coro “Sing for climate” sulle note di “Bella Ciao”.