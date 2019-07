Viaggiare rappresenta il sogno di ognuno. Dal turista più curioso a quello più svogliato. Il motivo è soltanto uno: il viaggio permette di evadere dagli schemi quotidiani, di guardare avanti tirando un sospiro di sollievo senza lo stress che ci perseguita ogni giorno. Sì, il viaggio è libertà.

E quando si parla di libertà non si può che citare la vacanza on the road, di quelle che permettono di sentirsi liberi senza però dover necessariamente non programmare.

Insomma, viaggiare in questo modo significa sì, lasciare libero sfogo agli eventi, ma anche avere almeno un minimo di organizzazione delle tappe, se non di tutte, delle principali.

C’è un mezzo di trasporto che meglio degli altri permette di rendere possibile ciò che si sogna per la nostra vacanza: l’auto. Ed è in questo scenario che si viene a delineare una preferenza di numerosi viaggiatori che è quella di noleggiare un’auto invece che mettersi alla guida della propria. In tale contesto, è utile consultare qualche ricerca noleggio auto che indichi quali siano i trend del momento.

Chi sceglie il viaggio on the road?

Si può affermare che non esiste un turista tipo che sceglie il viaggio on the road. Si può parlare piuttosto di una categoria di persona che ama questa soluzione. Si parla di quel viaggiatore appassionato di avventura, di scoperta, del non dover necessariamente sottostare a orari e limitazioni di bagagli e tragitti.

Motivo per cui l’auto rappresenta la soluzione migliore, in particolare il suo noleggio. Fatte queste premesse, per essere certi di prenotare la soluzione ideale è preferibile affidarsi a realtà della rete come Liligo, comparatore di auto a noleggio che sanno proporre ciò che il cliente richiede in base alle sue necessità.

Tra le fasce d’età sembra che i giovani tra i 18 e i 35 preferiscano viaggiare on the road alla guida di un’auto.

Il noleggio auto on the road

Non è un segreto che il noleggio auto sia una delle soluzioni preferite ormai da numerosi automobilisti. Un fenomeno che si è diffuso a macchia d’olio, fino a toccare settori che sembravano indipendenti come quello del turismo.

Il noleggio auto low cost in vacanza è un fenomeno che sembra riscuotere sempre più successi, sia tra i giovani che tra la fascia più matura di guidatori. Sia che si tratti di un viaggio coast to coast o di una vacanza programmata nei minimi dettagli, avere a disposizione un’auto comporta grandi vantaggi. Per prima cosa non si dovrà pensare a limiti di bagagli che siamo costretti a rispettare se si utilizza ogni altro mezzo di trasporto.

Nello specifico il noleggio permette di preventivare ogni costo senza andare incontro a brutte sorprese, perché l’unico costo extra sarà quello del carburante. Nello specifico, si dovrà sostenere esclusivamente la spesa concordata al momento della stipula del contratto. Tutto il resto è a carico della società di autonoleggio a cui ci siamo affidati.

Per questi motivi economici, ma anche per la tranquillità con cui permette di mettersi alla guida, il noleggio auto è la formula preferita soprattutto in vacanza dove gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo.