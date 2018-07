Anche quest’anno sarà allestito a Torino, per la sua seconda edizione, il “Villaggio della Sicurezza”, una iniziativa organizzata dall’Associazione culturale “Educhiamo. Cultura, diritti e prevenzione” e patrocinata dalla Città di Torino con la partecipazione del Nucleo di Prossimità della Polizia Municipale di Torino, di Tobike, Museo A come Ambiente ed Team For Fun.

Durante la giornata, ai bambini verrà data la possibilità di fare un “mini percorso” stradale a bordo di tricicli, biciclette, auto elettriche per insegnargli ad affrontare la strada giocando. Una sezione sarà dedicata alla mobilità sostenibile e ai giovani verranno fatte lezioni sui segnali stradali.

Sono inoltre previsti laboratori per bambini e momenti informativi per adulti. Animazione tutto il giorno in Via Roma e simpatici gadgets a tutti i partecipanti.

L’appuntamento è in via Roma, sabato 7 luglio, dalle ore 10 alle 19.

L’Associazione culturale Educhiamo è un progetto di tre donne da sempre impegnate nella promozione sociale e culturale che si rivolge all’educazione dei più piccoli per accompagnarli a diventare cittadini consapevoli da adulti.

Un’occasione per chi resta in città per divertirsi, socializzare e per crescere “sulla strada” della mobilità sostenibile.