Domenica 19 maggio Smat apre i suoi impianti al pubblico. L’appuntamento ormai tradizionale con “Impianti aperti” sarà dalla 14 alle 18 e sarà possibile visitare il Centro di Risanamento Acque di Castiglione in via Po 2. Il complesso industriale, attivato nel 1984 è il più grande impianto di trattamento chimico, fisico e biologico presente in Italia, con una potenzialità massima di 3.800.000 abitanti equivalenti. Grazie a tecnologie innovative e attrezzature sofisticate l’acqua depurata viene restituita all’ambiente e i rifiuti dei processi di trattamento diventano una risorsa utilizzabile.

La visita guidata, effettuata a bordo di un trenino, sarà un’occasione per permettere ai cittadini di scoprire i trattamenti che subiscono le acque reflue, il percorso dell’acqua e i controlli ai quali viene sottoposta prima di essere riconsegnata al fiume.

Per i più piccoli, dai 4 ai 14 anni, verranno anche proposte attività didattiche come il laboratorio Occhio al Fiocco, La Depurazione al Microscopio durante il quale i protagonisti del processo di depurazione, “i fiocchi dei fanghi attivi” saranno analizzati al microscopio alla scoperta della microfauna presente al loro interno. Bambini e ragazzi saranno coinvolti attraverso esperimenti pratici. Mentre in collaborazione conla Fondazione ECM, Biblioteca Archimededi Settimo Torinese Smat ha organizzato anche tre diversi Lego Educational.

Dedicato ai piccolissimi, La Città sull’Acqua, è il laboratorio che permetterà di ricostituire o creare con la propria fantasia sagome e figure dedicate all’Acqua.

L’attivitàA pesca di Algoritmi è pensata per avvicinare i bambini al mondo della logica e della robotica attraverso il gioco. Pescando da una vasca un pesciolino contenente un algoritmo, ogni partecipante avrà modo attraverso la logica di compiere una missione.

Infine, con Acqua in Bocca i ragazziracconteranno l’importanza dell’elemento Acqua attraverso kit Lego Education, cartoncini e pennarelli. Le costruzioni realizzate, prenderanno poi vita grazie ad un app open source diventando cartoline animate.

L’iniziativa “Impianti Aperti” coincide anche quest’anno con la Fiera dl’Arlev di Settimo Torinese in cui Smat sarà presente con uno stand per la distribuzione di materiale informativo.

Un servizio gratuito di navetta con trenino con fermata in viale Piave (vicino al distributore del latte denominato Casun) consentirà ai visitatori della Fieradi raggiungere l’impianto.