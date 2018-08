I software gestionali di ERP (acronimo di enterprise resource planning) rappresentano ormai un investimento obbligatorio se non si vuole perdere competitività rispetto alle altre imprese in quanto sono strumenti molto essenziali sia per l’organizzazione interna che per l’approccio al mercato.

I reparti che vengono coinvolti dai sistemi di enterprise resource planning sono molteplici e vanno dalla produzione all’amministrazione per arrivare a vendite, marketing e logistica: è molto importante che tutti i reparti vengano integrati all’interno dei software gestionali di ERP e che tutti gli attori coinvolgi li sappiano utilizzare al meglio. Molto importante è anche l’azienda che si occupa dell’implementazione del software gestionale: ad esempio se voleste implementare Sap Business One, un ottimo partner potrebbe essere runner-tech.it.

Sotto quali aspetti questi sistemi possono offrire veramente un vantaggio competitivo per chi li implementa e quali sono i più grossi vantaggi che offrono? Andiamo a vederli insieme.

Riduzione processi manuali: implementando un sistema di ERP di ultima generazione vengono ridotte di molto le attività manuali e i dipendenti hanno la possibilità di focalizzarsi su decisioni strategiche più importanti senza dover perdere tempo in operazioni lunghe e ripetitive.

Reportistica: i software gestionali di ERP forniscono dei report molto dettagliati e utili sia per supportare le decisioni che per monitorare l’attività aziendale nell’insieme e risolvere eventuali problemi e mancanze. Un’adeguata reportistica, fruibile e con gli insight importanti può rivelarsi decisiva nel prendere le corrette decisioni aziendali.

Misurazione Utili: tramite i sistemi gestionali di ERP è possibile misurare correttamente la marginalità e gli utili generati dalle vendite tramite il controllo sui costi. Grazie ai moderni sistemi di enterprise resource planning è possibile prendere decisioni molto accurate circa i prezzi di vendita.

Miglioramento comunicazione: i sistemi di ERP permettono di migliorare la comunicazione aziendale in quanto la piattaforma svolge la funzione di contenitore di tutte le informazioni in modo che i vari attori possano usufruirne in maniera veloce e rapida.

Normative fiscali: i sistemi gestionali di ultima generazione sono adeguati perfettamente per ottemperare elle normative fiscali vigenti permettendo di focalizzarsi solo sul business.

Automatizzazione processi: i software di ERP permettono di automatizzare al meglio i processi interni di un’azienda permettendo di risparmiare del tempo prezioso per prendere decisioni strategiche e importanti per l’azienda. L’importante è impostare i flussi lavorativi nel modo corretto per poi fare in modo che il sistema agisca da solo in base alle indicazioni e i processi che sono stati impostati.

Oltre a queste principali funzioni, i sistemi moderni di ERP ne hanno anche tante altre che vanno dal supporto nelle decisioni da prendere all’integrazione al suo interno di tutti i processi di business fondamentali per un’azienda.

E’ ormai chiaro alle aziende di grande dimensioni cosi come alle piccole e medie imprese, che questi software sono essenziali per lo sviluppo dell’azienda e per poter essere competitivi sul mercato e mantenere un vantaggio sulla concorrenza: un’azienda moderna che decida di non implementare un sistema ERP di ultima generazione si troverà per forza in grande difficoltà nel mercato moderno.