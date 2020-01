Domenica pomeriggio 26 gennaio alle Fonderie Teatrali Limone di via Pastrengo 88, a partire dalle ore 15 saranno in passerella creazioni moda artigianali ed emergenti. L’evento, ad ingresso libero, è patrocinato dalla città di Moncalieri e organizzato da Diva Onlus, in collaborazione con Arte e Moda Scuola Torino e Fiera del Tessuto Torino. Le telecamere di Primantenna Tv riprenderanno la sfilata che vedrà alla conduzione Elia Tarantino e Wlady Tallini.

Questa è la settima edizione di “Moda delle Donne”, saranno esposte le creazioni di: Anna Maria Bollo, Carmen Miucci, Gianna Sicurella, Laura Alessandri, Marco Davì, Maria De Franco, Miruna Mod’art Flowers, Samantha Caputi, Olesea Suharenco, Tatiana Daniali, Valeria Zardin e Samuela Spose by Trovato. Per quanto riguarda le modelle saranno: Alessia Frigato, Camilla Fabbris, Claudia Ligorio, Gaja Argino, Giorgia Palmieri, Grazia Marinelli, Indira Acosta, Elisa Ceccato, Irene Solazzo, Maria Luisa Grometto, Noemi Ronchiato, Rebecca Rotundo, Roberta Castagno, Stefania Borlino, Valentina Buso e Vittoria Craviolo, le acconciature saranno date alla cura di Walter Blengini

«È la seconda volta che la Città sostiene Moda della Donne, assegnando con piacere lo spazio delle Fonderie» commenta soddisfatta l’assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Laura Pompeo «Un evento che già l’anno scorso ha avuto un successo di pubblico e di riscontro sui media straordinario. Ci piace valorizzare così la creatività femminile, dando evidenza all’alta sartoria come eccellenza tipicamente torinese, in un’atmosfera che strizza l’occhio alle eleganti sfilate di un tempo».