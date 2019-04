L’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, è in Procura a Torino per essere interrogato nell’ambito di un’inchiesta per trasferimento fraudolento di valori.

Il mister dei rossoneri è stato socio di un’azienda agricola di Gallarate, la Cascina Tre Olmi, fino al 2004, quando fallì. Un’azienda che si occupava di allevamento dei suini e della produzione di insaccati.

Secondo il pubblico ministero titolare del fascicolo, Ruggero Mauro Crupi, la società veniva utilizzata come strumento per ripulire denaro sporco da parte di Pasquale Motta, indagato numero uno nell’inchiesta “Perseo”, condotta dai carabinieri di Rivarolo Canavese e del Nucleo investigativo.