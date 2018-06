«Io voglio essere presente lunedì perché voglio capire cosa è successo». Con queste parole il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha rassicurato la delegazione dei rappresentanti sindacali dei lavoratori di Italiaonline a rischio licenziamenti.

Lunedì mattina alle ore 11 nella sede del Ministero a Roma, in via Fornovo, quindi oltre alle parti in causa ci sarà anche il Ministro mentre la Città sarà rappresentata dall’assessore Alberto Sacco.

I lavoratori si sono dichiarati soddisfatti dell’incontro anche perché, hanno sottolineato, il Ministro era stato puntualmente informato su tutta questa paradossale vicenda che vede la proprietà, a detta dei lavoratori, da una parte richiedere finanziamenti per una ristrutturazione dell’azienda e del personale, che rischia licenziamenti o spostamenti in altre città, e dall’altra intascare 27 milioni di utili.

Con il ministro c’era tra gli altri presente Pietro Dettori, l’uomo della Casaleggio migrato a Roma per affiancare la compagine grillina nelle stanze dei bottoni.