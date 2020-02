Nel recente passato industriale c’è stato un significativo aumento di sistemi idraulici, e soprattutto oleodinamici, nei nostri impianti. Dagli argani agli spaccalegna industriali, fino alle enormi macchine da cantiere, l’attrezzatura idraulica è incredibile per la sua forza e agilità. L’Italia occupa un ruolo di primo piano nel mercato europeo ed è tra i primi 5 produttori mondiali di componenti oleodinamici.

L’idea alla base di qualsiasi sistema idraulico è molto semplice: la forza che viene applicata in un punto viene trasmessa a un altro punto utilizzando un fluido incomprimibile. Lo sforzo deve essere trasferibile rapidamente e con precisione. Negli impianti oleodinamici, il fluido è rappresentato da olio industriale. Quest’ultimo ha una duplice funzione:

Potenza di trasmissione: deve essere in grado di generare energia cinetica o potenziale (movimento o pressione)

Lubrificare e proteggere: deve proteggere contro l’usura delle superfici a contatto

Un semplice sistema idraulico è composto da due pistoni e un tubo pieno d’olio che li collega. Una forza verso il basso deve essere applicata a uno dei pistoni, che poi viene trasmessa all’altro per mezzo dell’olio. Non ci sarà alcuna perdita di forza perché il fluido utilizzato è incomprimibile e quindi l’efficienza nei sistemi oleodinamici è molto alta.

In molti sistemi oleodinamici, i pistoni possono essere di dimensioni diverse, così come il tubo che li collega, che può assumere diverse lunghezze e forme.

L’olio è inoltre un autolubrificante: agisce anche come lubrificante tra i cilindri idraulici, quindi non è necessario alcun lubrificante separato. E un altro motivo per cui si utilizzano oli al posto dell’acqua nei sistemi oleodinamici è che il punto di ebollizione dell’acqua è molto basso, e quindi potrebbe iniziare a bollire all’interno di un cilindro idraulico in caso di applicazioni ad alta temperatura, iniziando a corrodere le tubature.

Generalmente, un impianto oleodinamico è composto da alcuni componenti fissi:

Un motore, normalmente un piccolo motore a benzina a quattro tempi, che fornisce la potenza al sistema. Il motore è collegato a una pompa dell’olio idraulico.

La pompa dell’olio idraulico crea un flusso di olio ad alta pressione, che scorre verso una valvola.

La valvola consente all’operatore di azionare il cilindro idraulico per dividere un registro.

C’è anche un serbatoio per contenere l’olio idraulico che alimenta la pompa e di solito un filtro per mantenere pulito l’olio.

Importanti in questi sistemi sono anche le protezioni, i tappi e componenti per oleodinamica, di norma filettati, utilizzati per evitare che residui di olio presente nelle apparecchiature possano fuoriuscire.

I sistemi oleodinamici vengono utilizzati principalmente laddove è richiesta un’alta densità di potenza o se i requisiti di carico sono ingenti. Ciò è particolarmente vero in tutti i tipi di apparecchiature mobili come gli escavatori e in sistemi industriali come le presse.

Il motivo principale del ricorso all’oleodinamica è l’elevata densità di potenza e, in secondo luogo, la semplicità derivante dall’uso di pochi componenti per realizzare macchine complesse e veloci con un elevato grado di sicurezza.

La meccanica continua ad essere la punta di diamante dell’industria italiana, con un giro di affari di oltre 46 miliardi di euro e più di 200.000 dipendenti. L’avvento dell’industria 4.0 con l’automazione e lo scambio di dati nelle tecnologie e nei processi di produzione, non potrà che dare un’ulteriore spinta a questa crescita.