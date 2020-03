Sulla spinta delle richieste spontanee arrivate dai donatori, Fondazione Ricerca Molinette ONLUS ha avviato la Campagna “Insieme in prima linea” per il sostegno dell’ospedale Molinette e del personale sanitario nella gestione dell’emergenza sanitaria in corso. Ad una settimana dal lancio, sono stati raccolti oltre 45.000 € attraverso tutti i canali disponibili, con oltre 1500 adesioni.

Ieri la Fondazione ha versato all’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino una prima tranche delle donazioni arrivate.

“Constatiamo la generosità e collaborazione di tanti cittadini – ha dichiarato il Dott. Massimo Segre, Presidente di Fondazione Ricerca Molinette – che hanno accolto il nostro appello a sostenere l’ospedale in questo momento critico. Abbiamo concordato con la Direzione dell’Azienda Sanitaria che i fondi siano impiegati per ciò che sarà ritenuto di volta in volta più urgente per fronteggiare l’emergenza. Siamo assolutamente consapevoli della criticità della situazione, ringraziamo tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e la dirigenza della struttura che senza sosta stanno fronteggiano questa emergenza.

Avere liquidità per affrontare le spese urgenti è fondamentale, perciò Fondazione Ricerca Molinette ha deciso di anticipare l’invio dei fondi, non attendendo i tempi tecnici legati alle diverse piattaforme di raccolta. Inoltre, per andare incontro alla generosità dei donatori, la Fondazione si farà carico di coprire i costi di transazione per quegli strumenti che lo prevedano, di modo che l’intera cifra donata vada effettivamente a supporto dell’ospedale.”

La campagna, intanto, prosegue attraverso tutti i canali. Per informazioni su come aderire si può consultare il sito della Fondazione www.fondazionericercamolinette.it, oppure scrivere a frm@fondazionericercamolinette.it o telefonare allo 011 4476835

Fondazione Ricerca Molinette ONLUS è nata nel 2011 per supportare la ricerca scientifica all’interno dell’Ospedale Molinette e dell’intera A.O.U. Città della Salute e della Scienza. Tra i suoi obiettivi c’è anche il sostegno all’Ospedale nei suoi bisogni concreti, per garantire alle persone le migliori cure possibili.

