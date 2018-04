Gli italiani, si sa, si sentono un po’ tutti allenatori. Non c’è chi non voglia dire la sua su come ha giocato la propria squadra del cuore o su quali scelte tattiche sarebbe stato meglio compiere. E questa passione per il mondo sportivo si traduce anche in amore per scommesse.

Certo di tempo ne è passato dal vecchio totocalcio ai moderni siti internet che offrono la possibilità di fare puntate su innumerevoli gare ed eventi di tutti gli sport. Ma ciò che non è cambiato è appunto la voglia degli italiani di giocare e vincere: basti considerare che solo nel primo trimestre del 2018 la crescita degli scommettitori online è del 124 per cento se confrontata con lo stesso periodo dello stesso anno.

A incentivare la crescita del settore di sicuro il fatto che quello delle scommesse online è ormai un mondo ben conosciuto e ormai consolidato, ma anche il fatto che sempre più spesso i siti offrono codici di scommesse bonus che consentono di avere del credito spendibile subito per le proprie giocate che potrebbe poi trasformarsi in una vincita più consistente.

Certo di questi codici bonus ce ne sono diversi e di tutti i tipi, da quelli di benvenuto che vengono offerti al momento di iscrizione alla piattaforma, a quelli senza deposito fino a quelli che invece offrono una cifra con cui scommettere solo dopo aver fatto un deposito di denaro sul proprio conto cliente.

Non mancano anche i bonus del 50 per cento se si gioca entro una determinata data, o quelli legati a eventi speciali. Oppure quelli per chi accede per la prima volta attraverso App per smartphone e tablet, una tecnologia su cui i bookmaker online stanno puntando sempre di più visto che la pratica di navigare ed effettuare operazioni dal proprio dispositivo mobile sta diventando diffusissima ovunque.

Al di là del tipo di bonus che si sceglie di avere quello che è certo è che quando si decide di scommettere online è bene affidarsi ai siti sicuri. Navigando su internet si possono trovare una miriade di portai in cui fare la propria puntata, ma per stare tranquilli è bene affidarsi solo a quelli con regolare licenza AAMM, ovvero rilasciata dall’Agenzia dei monopoli di Stato. Un particolare non da poco dal momento che questo tipo di licenza viene concessa solo se sono verificati tutta una serie di requisiti pensati per la sicurezza dei clienti che possono così inserire i propri dati e spendere i propri soldi in tutta tranquillità.

Insomma, ora che le regole delle scommesse online non sono più un mistero chissà se la passione per lo sport degli italiani aumenterà ancora di più, soprattutto in una primavera con una corsa scudetto così appassionante e i mondiali di calcio alle porte.